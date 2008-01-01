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Тепло в Европе на Рождество сменится легким морозцем

ИА "Метеоновости" / 11:47 Среда, 23 декабря



циклона, температура воздуха очень высока. Выше, чем обычно бывает в это время, на 4-6, а в отдельных районах и на 10 градусов! Поступают данные о новых температурных рекордах. Очень много городов-рекордсменов в Германии и во Франции, отличились также Люксембург, Нидерланды и Швейцария. Максимальное для 22 декабря значение зафиксировано в испанском Сан-Себастьяне, 19,4 градуса. Ранее так тепло здесь было лишь в 1968 году. Самый "скромный" рекорд, 12,1 градуса отметили в Люксембурге. По 5 рекордов поступило из Франции и Германии. В Париже воздух прогрелся до 15,5 градуса, в Пуатье был перекрыт рекорд 1951 года, термометры показали 15,6 градуса. В Берлине обновлен рекорд, 13,6 градуса, немного выше, чем в 2015 году. В списке рекордсменов Дрезден, Лейпциг и Франкфурт-на-Майне.



Только вот совсем скоро синоптическая ситуация начнет меняться. Циклон продвинется на восток, оставляя Европу в тыловой, холодной своей части. В Германии и во Франции до конца дня 23 декабря тепло задержится, с четверга температура начнет понижаться. А в Рождественскую ночью можно рассчитывать на настоящую рождественскую погоду: легкий мороз, до -3 градусов, и небольшой снежок. Легкий мороз и ясное звездное небо - такая погода ожидается в странах Скандинавии, но для этих мест температура воздуха от -3 до -5 градусов выше нормы. / meteonovosti.ru /



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