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Новости погоды


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Декабрьские грозы на Черноморском побережье


ИА "Метеоновости" / 13:12 Среда, 23 декабря

  В зоне действия атмосферных фронтов средиземноморского циклона оказался в минувший день, 22 декабря, Краснодарский край. Прошли сильные дожди, количество выпавших осадков достигло 22 мм. Дожди быстро расправились с недавно выпавшим в регионе снегом. Можно было даже наблюдать необычное для зимы явление - грозы. Циклон постепенно заполняется, но атмосферные фронты не остановятся на достигнутом. 24 декабря погода вновь изменится. За холодным фронтом температура воздуха заметно понизится. И снова осадки: дождь, мокрый снег и снег. В Краснодарском крае мокрый снег будет налипать на провода и деревья, действие штормового предупреждения сохраняется. Температура воздуха в Краснодарском крае ночью -2..-7 градусов, днем -2..+3; на Черноморском побережье ночью -1..+4, днем +1..+6, в районе Сочи до +9 градусов. / meteonovosti.ru /
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