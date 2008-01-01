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Лютые морозы придут в Тыву
ИА "Метеоновости" / 13:33 Среда, 23 декабря
В теплом секторе циклона "греются" южные районы Сибири. Температура воздуха здесь превышает привычные значения на 5-7 градусов. Но тепло в данном случае относительное. Лучше говорить об ослаблении морозов. Так, 22 декабря в Эрзине был установлен очередной температурный максимум. Термометры показали -16,2 градуса. Ранее, в 1989 году, мороз был сильнее, -17 градусов. И относительно теплая погода задержится в регионе еще некоторое время, а затем циклон уступит место сибирскому антициклону. Температура стремительно понизится и станет ниже климатической нормы.
24 декабря местами небольшой и умеренный снег, порывистый ветер, ночью -18..-23, местами до -33 градусов, днем -14..-19, местами -6..-11.
25 декабря местами небольшой снег, ночью -15..-20 градусов, местами до -28, днем -13..-18, местами до -3.
26 декабря морозы усилятся: ночью -23..-28, местами до -35. Днем -18..-23, местами -25..-30 градусов. / meteonovosti.ru /
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