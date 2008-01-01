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Новости погоды


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На Русском Севере холода всё суровее


ИА "Метеоновости" / 13:48 Среда, 23 декабря

  Арктический антициклон занял не только северные районы Сибири. Распространяется его влияние на Ненецкий автономный округ и на Республику Коми. Температура воздуха во владениях атмосферного гиганта гораздо ниже привычных значений. Аномалия температуры доходит до 10-12 градусов. И температура воздуха станет понижаться с каждым днем. При небольшом снеге будут подниматься метели ветер в порывах усилится до 15-20 м/с. 24 декабря термометры покажут -24..-29 градусов, днем местами -16..-21, ночью подморозит до -34..-39 градусов. 25 декабря еще холоднее, -27..-32, днем на побережье -18..-23 градуса, ночью в континентальных районах до -37..-42 градусов. / meteonovosti.ru /
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-6
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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Мапуту		 -51
Тутончаны

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Читтагонг

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