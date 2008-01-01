|
|
|
Новости погоды
Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 05:56 Четверг, 24 декабря
Предстоящим днем столичный регион будет находиться на периферии антициклона. При облачной погоде местами ожидается слабый снег. Максимальная температура воздуха в Москве -4..-2, по области -7..-2 градуса. Ветер южный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 750 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 80%.
Погода в Москве и области умеренно морозная, атмосферное давление будет слабо понижаться, кислородный режим благоприятный. Такие погодные условия для большинства метеозависимых людей являются комфортными и редко вызывают метеообусловленные обострения. Но могут появиться симптомы обострения и ухудшения самочувствия у лиц с воспалительными заболеваниями суставов и органов дыхания, так как влажно-морозная погода часто становиться внешним раздражающим и провоцирующим фактором, кроме того, повышается вероятность роста острых простудных и респираторных болезней. Необходимо поддерживать организм - соблюдать рекомендованные врачом лечебные и профилактические мероприятия, принимать растительные препараты и витаминные комплексы, повышающие иммунитет. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.