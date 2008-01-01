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Новости погоды


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Их архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 08:59 Четверг, 24 декабря

  В столичном регионе сохраняется умеренно морозная погода. Температура воздуха немного выше нормы. Температурных рекордов не будет. Ночь морозная, -8..-10 градусов, но до рекордных холодов далеко. -33,4 градуса показали термометры под утро 24 декабря 1907 года. В 2015 году наблюдался самый теплый день, воздух прогрелся до 9 градусов. Сильным снегом запомнился 1977 год, выпало 12,4 мм осадков. Снежный покров увеличился на 13 см. В нынешнем году снега немного, хотя, согласно многолетним значениям, его высота должна составлять 17 см.

В прошлом, 2019 году снега на улицах города уже не осталось. Температура воздуха была выше нормы на 12 градусов. Даже ночью воздух не остывал. Минимальная температура составила 5,9 градуса, а днем воздух прогрелся до +7. Прошел дождь, впало 3,1 мм осадков. Декабрь прошлого года был скуп на осадки, их выпало чуть больше половины нормы. / meteonovosti.ru /
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