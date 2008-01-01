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Рекордные осадки на Кавказе

ИА "Метеоновости" / 09:39 Четверг, 24 декабря



23 декабря Северный Кавказ оказался в зоне активного атмосферного фронта с волной. Он принес в Дагестан и Чечню сильные осадки, сначала в виде дождя, а затем и снега. За сутки в Грозном выпало 7 мм осадков, что стало новым суточным рекордом, который принадлежал 1949 году и составлял 6,9 мм. В этот же день в Махачкале выпало 16,0 мм ( почти половина месячной нормы). И был перекрыт рекорд, который принадлежал еще 19 веку, 1889 году, с количеством осадков 14,6 мм.



В Дербенте этот атмосферный фронт принес 25 мм осадков, и месячное количество осадков в городе в 2 раза превысило декабрьскую норму. К утру 24 декабря в городе сформировался снежный покров высотой 5 см. / meteonovosti.ru /



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