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Новости погоды


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Атлантический циклон приблизился к российским рубежам


ИА "Метеоновости" / 09:43 Четверг, 24 декабря

  Атлантика больше не намерена терпеть приоритетное влияние антициклона на европейской территории России. Активный циклонический вихрь, сформировавшийся над просторами Атлантики, в середине недели перебрался на север Скандинавского полуострова. Атмосферные фронты, с нм связанные сразу же дали о себе з0нать ухудшением погоды в северо-западных областях Европейской России. Небо затянули плотные облака, прошли осадки, ветер на побережье Кольского полуострова и Ненецкого автономного округа усиливался до 20-25 м/с.

Сегодня циклон устремился на российскую территорию и его центр переместился на север Ботнического залива Балтийского моря. В непосредственной близости к циклону оказалась Карелия, где вихрь обеспечил неблагоприятную погоду. Сегодня в республике будут идти осадки в виде сильного снега и мокрого снега, ожидается налипание мокрого снега.

В пятницу и субботу, по мере дальнейшего продвижения циклона на юго-восток, ненастная зона накроет области северо-запада: Ленинградскую, Псковскую и Новгородскую, пройдут сильные осадки в виде снега и мокрого снега.

В Карелии и мурманской области уже сегодня к вечеру температура начнет понижаться и в пятницу ожидается ниже нормы на 2-4 градуса. В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях в ближайшие дни сохранится тепло. Температура в течение суток близкая к нулю. И лишь с воскресенья похолодает, температура в ночные часы понизится до -5..-10, днем до -1..-6 градусов. / meteonovosti.ru /
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