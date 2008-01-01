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Последняя в году "штормовая" погода в Москве

ИА "Метеоновости" / 09:52 Четверг, 24 декабря



циклон, который дождем и ветром прошелся Европе, и для России припас ненастья. 25 декабря зона штормовой погоды аспространится на столичный регион. Расчеты показывают, что это будут последние опасные явления в столице в 2020 году.



Во второй половине ночи к Москве подойдет атмосферный фронт циклона, который с Калининградской области устремится в центр России. В городе начнет сыпать снег, к утру выпадет 1-3 см снега. В период с 9 до 17-18 часов в Москве будет наблюдаться комплекс неблагоприятных явлений, которые позволят присвоить погоде статус "штормовой". В Москве ожидается снег, местами сильный, метель при порывах ветра до 15м/с, что приведет к снежному накату. За 12 часов в Москве выпадет до 8 мм осадков, а прирост свежевыпавшего снега 5-8 см. В этот же день зона ненастья покинет столичный регион.



Все расчеты показывают, что это будет последний день в этом году с "опасной" погодой. / meteonovosti.ru /



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