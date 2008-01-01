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Новости погоды


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Расстановка атмосферных вихрей на Дальнем Востоке неизменна


ИА "Метеоновости" / 11:19 Четверг, 24 декабря

  В большинстве районов Дальнего Востока, благодаря арктическому антициклону, у поверхности земли преобладает повышенный фон атмосферного давления, осадков не отмечается, лишь в Якутии при сильном тумане видимость ухудшалась до 50 метров. Не покидают Республику и сильные морозы.

А вот крайний восток России не оставляют без внимания циклонические вихри. В минувшие сутки сразу два циклона определяли здесь погоду. Один из них штормил в Беринговом море. На побережье Чукотского а.о. он принес снегопады, метели и штормовой ветер, порывы которого достигали более 30 м/с. Сильный снег (до 7 мм) отмечался и в Камчатском крае, при усилении ветра до 25 м/с прошумели метели.

Другой вихрь из Хабаровского края держал путь на Сахалин. В крае и на острове прошел снег, но выпало не более 5 мм.

В ближайшие дни циклон с центром в Беринговом море так и останется кружить над океанскими просторами, сохраняя на побережье Чукотского автономного округа снег, метель, ветер до 20 м/с. А южный вихрь приблизится к югу Камчатского края, где даст знать о себе снегопадами, метелями и сильным ветром до 20 м/с.

Морозы продолжат усиливаться, и уже в воскресенье почти вся территория Дальнего Востока окажется в холодном воздухе, температура будет ниже нормы. Лишь на арктическом побережье региона сохранится не по сезону теплая погода. / meteonovosti.ru /
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