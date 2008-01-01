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В Европе рекордное тепло, на севере России сильный мороз
ИА "Метеоновости" / 11:50 Четверг, 24 декабря
23 декабря страны центральной Европы оказались в теплом секторе атлантического циклона. А на север-восток Европы распространил влияние арктический антициклон.
В Франции, Германии и Австрии максимальная температура воздуха повышалась до 13-18 градусов. В Париже отмечена рекордно высокая для этого дня температура, 14,9 градуса, при прежнем рекорде 14,3 градуса в 2012 году. В Штутгарде (Германия) температура повысилась до 15 градусов, что на 1,1 градуса выше прежнего рекорда, принадлежащего 1909 году.
А на северо-востоке Европейской России наблюдались сильные морозы, в Воркуте -37,4 градуса, в Ижме -42,3
Контрасты температуры между указанными территориями превышают 60 градусов. / meteonovosti.ru /
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