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После снегопадов в Москву вновь вернутся морозы

ИА "Метеоновости" / 13:12 Четверг, 24 декабря



Обширный антициклон, больше месяца удерживающий свое влияние в большинстве районов европейской территории, не устоит под натиском активного циклонического вихря. На центральные области Европейской России, в том числе Москву и Подмосковье, уже в пятницу он обрушит снегопады, метели, порывистый ветер и принесет тепло.



Но бесчинствовать на московской земле циклону долго не придется. Уже в субботу он переберется в Вологодскую область. Ночью еще на всей территории Москвы и области пройдет снег, днем его интенсивность заметно ослабеет. Ветер сменит направление на юго-западное, средняя скорость 6-11 м/с. Температура воздуха в течение суток останется неизменной, от 0 до -2 в Москве и от 0 до -5 градусов по области. Атмосферное давление по-прежнему низкое, 740 мм.рт ст.



В воскресенье погоду будет определять уже тыловая часть циклона, центр которого будет смещаться на Европейский север. Местами еще покружит небольшой снег, и вновь похолодает. Температура понизится ночью в Москве до -6..-8, в Подмосковье до -6..-11 градусов, днем максимальная температура в столице -4..-6, в столичной области до -9. Небольшой снег покружит лишь местами, а атмосферное давление вновь начнет расти. / meteonovosti.ru /



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