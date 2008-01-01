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Новости погоды


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Сибирские морозы крепчают


ИА "Метеоновости" / 13:13 Четверг, 24 декабря

  В минувшие сутки сибирский регион обозначился значительными контрастами температуры. На севере морозы с каждым днем все крепче. В Тазовском районе, на востоке Ямало-Ненецкого а.о., в населенных пунктах Антипаюта и Тазовский минимальная температура установила новые суточные рекорды, понизившись до -43 и -46.5 градусов соответственно. Обновились рекорды и в соседнем Туруханском районе Красноярского края. В Индигирке и Туруханске новые суточные минимумы для 23 декабря составляют теперь -48.3 и -48.8 градусов.

В ночь на четверг в Ямало-Ненецком а.о. мороз усилился. На востоке округа температура понизилась до -52 градусов. На севере Красноярского края: в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе температура достигла -53 градусов, в Туруханском районе -51, в Эвенкии -54 градуса.

В то же время на юге Сибири от сильного выхолаживания приземный воздух спас циклон. Он двигался с Урала и в среду находился между Тюменью и Омском. В южных районах Западной Сибири: Омской, Новосибирской, Кемеровской областях и на Алтае шел сильный снег, выпало от 9 до 16 мм, отмечалась метель и порывистый ветер. Температура воздуха была на 2-4 градуса выше нормы.

В ближайшие дни сибирский антициклон усилится и охватит своим влиянием всю территорию от Урала до Охотского моря. На севере сильные морозы сохранятся, а на юге Сибири к началу недели температура будет уже ниже нормы на 4-8 градусов. / meteonovosti.ru /
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