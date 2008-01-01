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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 04:58 Пятница, 25 декабря

  Предстоящим днём ненастный циклон и его активные атмосферные фронты сформируют по-настоящему штормовую погоду в Московском регионе. Вместе с сильным снегопадом ожидается и порывистый ветер, который в свою очередь спровоцирует метель, на дорогах образуется снежный накат.

По данным синоптиков Метеобюро Москвы и области наиболее интенсивное выпадения осадков придётся на период с 9 до 17 часов, далее активность снегопада немного ослабеет. Максимум температуры воздуха придётся на вечерние часы и в Москве составит -2..0 градусов, по области -5..0. Ветер южного направления будет дуть со скоростью 7-12 м/с, местами порывами до 15 м/с.

Атмосферное давление пониженное, 740 мм рт. ст.. Содержание кислорода в приземном слое на 10 единиц ниже нормы.

По медицинской оценке и влиянию на организм - это условия внешней гипоксии, что может стать причиной появления недомогания и ухудшения самочувствия у лиц с проявлениями хронической кислородной недостаточности, а также повышается вероятность роста острых простудных и респираторных заболеваний. Следует избегать переохлаждения, выполнять рекомендации врача, принимать препараты, снижающие проявления основной симптоматики имеющихся хронических болезней, которые назначены врачом. Даже если погода некомфортная и нет желания выходить на улицу, нужно найти возможность хотя бы 30-40 минут совершить прогулку и подышать свежим воздухом, чтобы снизить проявления кислородной недостаточности.

Геомагнитный фон 25 декабря прогнозируется неустойчивый. / meteonovosti.ru /
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