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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 09:40 Пятница, 25 декабря

  Сегодня погоду в столице испортит атлантический циклон. Он принесет снегопады, метели, снежные заносы, порывистый ветер и повышение температуры. Она ожидается близкой к нулю, от 0 до -2, что более, чем на 6 градусов выше нормы. Но, тем не менее, рекордных значений ей не достичь. Самым теплым сегодняшний день останется в 2015 году, в котором в течение пятой пятидневки месяца ежедневно температура устанавливала рекорды. Не стал исключением и день 25 декабря, максимальная температура составила +4.1 градуса, что по сей день остается суточным максимумом.

Самыми суровыми текущие дни были более ста лет тому назад. Так, в 1907 году под утро морозы усилились до -33.4 градуса, что стало суточным рекордом минимальной температуры. Рекордное количество осадков выпало 25 декабря в 1977 году, 12.4 мм, при месячной норме 56 мм. А самые высокие сугробы в это время были в 1919 году - 49 см. / meteonovosti.ru /
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Тутончаны

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