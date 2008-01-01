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Новости погоды


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В Санкт-Петербург заглянет настоящая зима


ИА "Метеоновости" / 09:42 Пятница, 25 декабря

  С середины декабря месяца в Санкт-Петербурге о морозах и слыхом не слыхивали. Вторую неделю в городе продолжается оттепель, столбики термометров совершают небольшие колебания около отметки "ноль". Средняя суточная температура превышает климатическую норму на 4-5 градусов. Не по сезону теплая погода сопровождается частыми осадками (морось, дождь, мокрый снег). В ночь на четверг выпавший снег в очередной раз украсил город снежным покровом.

В конце рабочей недели город на Неве оказался на северной периферии циклона с центром над Псковской областью. Осадки продолжатся и перейдут в снег, снежный покров будет нарастать. А в предстоящую субботу, 26 декабря, северо-запад России перейдет под влияние тыловой части заполняющегося атмосферного вихря. В Северной столице ночь на воскресенье станет самой холодной с начала зимнего сезона, ожидается понижение температуры до -9..-12 градусов. / meteonovosti.ru /
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