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Новости погоды
Следим за снегопадом в Москве
ИА "Метеоновости" / 09:42 Пятница, 25 декабря
К 4 утра 25 декабря зона осадков приблизилась к столице. И начался снег. К 9 утра в Москве выпало: на ВДНХ и на Балчуге 3 мм, в Тушине 2 мм, МГУ 3,6 мм. Прирост свежевыпавшего снега в по городу составил 2- 3 см. В результате снегопада высота снежного покрова составила: на ВДНХ и в Тушине 10 см, на Балчуге 7 см, в МГУ 12 см.
Снег в столице будет продолжаться в течение всего светового дня. Интенсивность снегопада к полудню увеличится, снег местами достигнет стадии сильного. / meteonovosti.ru /
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