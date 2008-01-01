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На Ямале морозы с каждым днем сильнее

ИА "Метеоновости" / 11:38 Пятница, 25 декабря



Сибирский антициклон прочно занял положенное ему место. Но температура воздуха не просто вернулась к привычным значениям, она стала ниже нормы на 10-15, а в центральных районах Сибири и на 20 градусов! Под утро 25 декабря воздух в Иркутской области и на Таймыре остыл до -51 градуса. Суровыми были и морозы в Ямало-Ненецком округе. 24 декабря здесь были перекрыты многолетние температурные минимумы. В Антипаюте термометры показали -43,7 градуса (предыдущий рекорд -41,7 градуса остался в 1987 году). В Новом Порту -41,5 градуса (чуть ниже рекорда, установленного в 1945 году). Самая низкая температура, -47,5 градуса, зафиксирована в Тазовском. Ранее, в 1945 году мороз был не настолько силен, -44,6 градуса. В Тарко-Сале -47,3 градуса, в Надыме -47,2 градуса.



В ближайшие дни влияние антициклона в Сибири сохранится. Задержатся и лютые холода. Температура воздуха в выходные дни останется ниже нормы на 10-12 градусов. Очаг холода переберется в южные районы. До конца года температура воздуха существенно не повысится. До -50 градусов будет по ночам в центральных районах Красноярского края, до -53 градусов может остывать воздух в Иркутской области. На Ямале холода к 28 декабря ослабеют, но температура останется ниже нормы, только уже не на 10-15, а на 5-7 градусов. / meteonovosti.ru /



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