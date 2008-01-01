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Новости погоды


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Следим за снегопадом в Москве


ИА "Метеоновости" / 12:36 Пятница, 25 декабря

  В период с 9 до 12 часов 25 декабря столичный регион оставался в зоне фронта, атмосферное давление продолжало понижаться, ветер усилился в Москве до 12 м/с, на территории Новой Москвы до 15м/с. Снег усилился, за 3 часа прирост свежевыпавшего снега в городе составил 2-7 см. До 15 часов снег различной интенсивности в городе продолжится. И сугробы станут прирастать. / meteonovosti.ru /
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