Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
25 декабря 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Снега в Центральном районе прибавляется


ИА "Метеоновости" / 12:43 Пятница, 25 декабря

  Снег начался в центральных областях европейской территории России утром 25 декабря. И продолжается до сих пор. Что не удивительно, ведь погоду в Средней полосе определяет циклонический вихрь, пришедший из Скандинавии, и его атмосферные фронты. Днем высота снега в столице достигла 12 см, что немного меньше, чем обычно бывает в это время, но к Новому году снега на улицах города будет даже больше нормы. Снежными будут предстоящие выходные дни. Над Северной Атлантикой формируется очередной циклон. Он станет постепенно усиливаться и перемещаться в восточном направлении. Хотя влияние на северо-западные области он уже оказывает. Снег, местами сильный, идет в Ленинградской, Новгородской и Псковской областях. 25 и 26 декабря сильные снегопады пройдут в Вологодской области. А 26 декабря атмосферные фронты циклона доберутся до Коми и Архангельской области.

Скандинавский циклон и его атмосферные фронты продолжают формировать ненастную и ветреную погоду в Центральном округе. Непогода задержится здесь и в субботний день, 26 декабря. Пройдут сильные осадки в виде снега, по югу с мокрым снегом. При порывистом (до 15-18 м/с) ветре разыграются метели. На дорогах будет скользко. В воскресенье, 27 декабря, влияние циклона ослабеет, при облачной погоде будет приниматься небольшой снег, температура воздуха днем -2..-7 градусов. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
-5
Сб.
26 дек.
0
Вс.
27 дек.
-6
Пн.
28 дек.
-8
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+36
Сарх		 -54
Тутончаны

некомфортное место: Мугур-Аксы
комфортное место: Балешвар

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100