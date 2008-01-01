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Снега в Центральном районе прибавляется

ИА "Метеоновости" / 12:43 Пятница, 25 декабря



циклон. Он станет постепенно усиливаться и перемещаться в восточном направлении. Хотя влияние на северо-западные области он уже оказывает. Снег, местами сильный, идет в Ленинградской, Новгородской и Псковской областях. 25 и 26 декабря сильные снегопады пройдут в Вологодской области. А 26 декабря атмосферные фронты циклона доберутся до Коми и Архангельской области.



Скандинавский циклон и его атмосферные фронты продолжают формировать ненастную и ветреную погоду в Центральном округе. Непогода задержится здесь и в субботний день, 26 декабря. Пройдут сильные осадки в виде снега, по югу с мокрым снегом. При порывистом (до 15-18 м/с) ветре разыграются метели. На дорогах будет скользко. В воскресенье, 27 декабря, влияние циклона ослабеет, при облачной погоде будет приниматься небольшой снег, температура воздуха днем -2..-7 градусов. / meteonovosti.ru /



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