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Снега в Центральном районе прибавляется
ИА "Метеоновости" / 12:43 Пятница, 25 декабря
Снег начался в центральных областях европейской территории России утром 25 декабря. И продолжается до сих пор. Что не удивительно, ведь погоду в Средней полосе определяет циклонический вихрь, пришедший из Скандинавии, и его атмосферные фронты. Днем высота снега в столице достигла 12 см, что немного меньше, чем обычно бывает в это время, но к Новому году снега на улицах города будет даже больше нормы. Снежными будут предстоящие выходные дни. Над Северной Атлантикой формируется очередной циклон. Он станет постепенно усиливаться и перемещаться в восточном направлении. Хотя влияние на северо-западные области он уже оказывает. Снег, местами сильный, идет в Ленинградской, Новгородской и Псковской областях. 25 и 26 декабря сильные снегопады пройдут в Вологодской области. А 26 декабря атмосферные фронты циклона доберутся до Коми и Архангельской области.
Скандинавский циклон и его атмосферные фронты продолжают формировать ненастную и ветреную погоду в Центральном округе. Непогода задержится здесь и в субботний день, 26 декабря. Пройдут сильные осадки в виде снега, по югу с мокрым снегом. При порывистом (до 15-18 м/с) ветре разыграются метели. На дорогах будет скользко. В воскресенье, 27 декабря, влияние циклона ослабеет, при облачной погоде будет приниматься небольшой снег, температура воздуха днем -2..-7 градусов. / meteonovosti.ru /
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