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Новости погоды


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Погода в Алтайском крае изменится


ИА "Метеоновости" / 13:42 Пятница, 25 декабря

  В Сибири погода переменчива. Если северные и центральные области заняты антициклоном, то южные пока во власти циклонического вихря и его атмосферных фронтов. На севере и в центре трещат морозы, в ранние утренние часы воздух выхолаживается до -45..-50 градусов. Фиксируются рекорды отрицательно температуры. Юг до недавнего времени оставался под защитой циклонического вихря. Температура воздуха здесь соответствовала привычным показателям, но атмосферные фронты постарались на славу: 24 и ночью 25 декабря в Алтайском крае прошел сильный снег, выпало до 9 мм осадков. После такого снегопада высота снежного покрова увеличивается на 8-10 см.

26 декабря погода изменится. На смену циклону придет морозный антициклон. Осадки прекратятся, температура воздуха сильно понизится. И станет ниже нормы на 10-12 градусов. В ночные часы мороз окрепнет до -40 градусов. / meteonovosti.ru /
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