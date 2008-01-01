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Новости погоды
Атмосферные фронты доберутся до Краснодарского края
ИА "Метеоновости" / 14:20 Пятница, 25 декабря
Активный циклонический вихрь с центром над Прибалтикой принес сильные снегопады в среднюю полосу европейской территории России. Непогода задержится в регионе и на выходные. Но к субботе центр циклона уже переберется в Северо-Западный район, атмосферные фронты доберутся до Нижней Волги, в зоне действия их окажется Ростовская область и Краснодарский край. Погода в регионах начнет портиться. 26 и 27 декабря ожидаются сильные осадки в виде дождя, снега и мокрого снега. Налипание мокрого снега на провода и деревья. На дорогах гололедица. Ветер в порывах 15-20 м/с, на черноморском побережье в районе Анапа-Туапсе до 20-25 м/с. Ночью 0..+5 градусов, по югу до +9. Днем +6..+11, местами до +15. / meteonovosti.ru /
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