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Новости погоды


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В Приморье ветер ослабеет, а морозы усилятся.


ИА "Метеоновости" / 14:50 Пятница, 25 декабря

  Циклонический вихрь, определявший погодные условия в Приморье, постепенно перемещается на восток. На освободившееся место уже устремился антициклон. На границе антициклона и циклона разница давления очень велика, поэтому 24 и ночью 25 декабря ветер в порывах достигал 21-23 м/с как в Приморье, так и на Сахалине. Температура воздуха в тыловой части циклона заметно понизилась. Антициклона в ближайшие дни станет усиливаться, окрепнут и морозы. 26 декабря ночью на севере Приморского края местами пройдет небольшой снег, днем осадков не ожидается. Утром ветер в порывах усилится до 12-17 м/с. Температура воздуха ночью -18..-23 градуса, в горах до -33, на побережье -10..-15. Днем -5..-10 градусов, в центральных районах -11..-16. / meteonovosti.ru /
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