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Новости погоды
Следим за снегопадом в Москве
ИА "Метеоновости" / 15:31 Пятница, 25 декабря
В период с 12 до 15 часов 25 декабря в столичном регионе погода была ветреная и снежная. За 3 часа прирост свежевыпавшего снега в городе составил 1-3 см. В Зеленограде выпало 4 см снега. На территории Новой Москвы прирост свежевыпавшего снега достиг 2 см. До 17 часов снег в городе продолжится. / meteonovosti.ru /
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