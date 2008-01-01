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Следим за снегопадом в Москве

ИА "Метеоновости" / 18:43 Пятница, 25 декабря



В период с 15 до 18 часов 25 декабря в столичном регионе погода была ветреная и снежная. За 3 часа прирост свежевыпавшего снега в городе составил 1-1,5см. Небольшой снег продолжится до 19 часов. Сумма прироста выпавшего снега за 12 часов достигнет 5-8 см. / meteonovosti.ru /



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