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Новости погоды


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Следим за снегопадом в Москве


ИА "Метеоновости" / 18:43 Пятница, 25 декабря

  В период с 15 до 18 часов 25 декабря в столичном регионе погода была ветреная и снежная. За 3 часа прирост свежевыпавшего снега в городе составил 1-1,5см. Небольшой снег продолжится до 19 часов. Сумма прироста выпавшего снега за 12 часов достигнет 5-8 см. / meteonovosti.ru /
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