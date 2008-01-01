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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:51 Суббота, 26 декабря



Предстоящим днем столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. При облачной погоде местами ожидается слабый снег. Максимальная температура воздуха в Москве -3..-1, по области -6..-1 градуса. Ветер западный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 743 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 80%.



Погода в Москве и области будет влажно-прохладная на фоне пониженного атмосферного давления с условиями внешней гипоксии, что сохраняет вероятность появления симптомов



недомогания и обострения хронических недугов у метеочувствительных людей. Повышенная влажность и ветер могут провоцировать обострение бронхиальной астмы и учащение приступов бронхоспазма, кроме того влажно-прохладные погодные условия очень часто становятся причиной роста острых простудных и респираторных заболеваний, сказываются и на самочувствии лиц суставной патологией - обостряются посттравматические,



послеоперационные и хронические воспалительные болезни. К сожалению, полностью изолироваться от природы и погодных условий нельзя, поэтому следует, прежде всего, снизить симптомы обострения болезни, принимать рекомендованные врачом лекарства. Помогут различные домашние методы, поливитамины, следует нормализовать режим труда и отдыха.



Геомагнитный фон 26 декабря ожидается от спокойного до слабо возмущенного. / meteonovosti.ru /



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