Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
26 декабря 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 06:51 Суббота, 26 декабря

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. При облачной погоде местами ожидается слабый снег. Максимальная температура воздуха в Москве -3..-1, по области -6..-1 градуса. Ветер западный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 743 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 80%.

Погода в Москве и области будет влажно-прохладная на фоне пониженного атмосферного давления с условиями внешней гипоксии, что сохраняет вероятность появления симптомов

недомогания и обострения хронических недугов у метеочувствительных людей. Повышенная влажность и ветер могут провоцировать обострение бронхиальной астмы и учащение приступов бронхоспазма, кроме того влажно-прохладные погодные условия очень часто становятся причиной роста острых простудных и респираторных заболеваний, сказываются и на самочувствии лиц суставной патологией - обостряются посттравматические,

послеоперационные и хронические воспалительные болезни. К сожалению, полностью изолироваться от природы и погодных условий нельзя, поэтому следует, прежде всего, снизить симптомы обострения болезни, принимать рекомендованные врачом лекарства. Помогут различные домашние методы, поливитамины, следует нормализовать режим труда и отдыха.

Геомагнитный фон 26 декабря ожидается от спокойного до слабо возмущенного. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
0
Сб.
26 дек.
0
Вс.
27 дек.
-6
Пн.
28 дек.
-8
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Однадатта		 -52
Омолон

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Мунду

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100