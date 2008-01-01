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Самый сильный снегопад зимы в Москве

ИА "Метеоновости" / 08:38 Суббота, 26 декабря



Погода 25 декабря в столичном регионе оказалась щедрой на снег. Виной тому оказались атмосферные фронты циклона, который "опасно" приблизился к столичному региону.



За сутки на ВДНХ и Балчуге выпало 9 мм осадков, в Тушине и МГУ 8 мм. Прирост свежевыпавшего снега в Москве за 25 декабря составил 6-13 см. Наибольшее количество снега нападало в Зеленограде 13 см, и юго-западе и востоке столицы, 11 см.



Это то количество снега, которое пришлось убирать городским службам! / meteonovosti.ru /



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