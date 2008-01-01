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О высоты снежного покрова в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 09:53 Суббота, 26 декабря
К утру 26 декабря высота снежного покрова в Москве приблизилась к норме. На ВДНХ она составила 14 см, в Тушине 16 см, на Балчуге 12см, в Измайлово 15 см, в МГУ 17 см. Самый высокий снег лежит в Зеленограде, 21 см.
По Московской области разброс в высоте снежного покрова более значимый: в Кашире и Коломне 8 см, в Дмитрове и Черустях 9 см, в Клину 12 см, в Можайске и Волоколамске 16 см, в Истре 17 см.
До конца года может выпасть еще 3-5 см снега. Снег станет уплотняться, поэтому высота снежного покрова в городе существенно не изменится. / meteonovosti.ru /
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