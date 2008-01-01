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Новости погоды
Сильные морозы добрались до Кольского полуострова
ИА "Метеоновости" / 10:26 Суббота, 26 декабря
В ночь на 26 декабря на север Европейской России распространился гребень арктического антициклона, и минимальная температура воздуха оказалась ниже -30 градусов. На Кольский полуостров такой мороз пришел впервые этой зимой. В Апатитах было -31.градуса, Ловозеро -33,7 градуса.
Очень холодно местами было и в Архангельской области, на метеостанции Мосеево -32 градуса.
В ближайшие сутки на север европейской России останется в холодной воздушной массе, местами по ночам будет морозить до -25..-32 градусов. Лишь днем 28 декабря, с приближением обширного атлантического циклона, ожидается постепенное повышение температуры воздуха. / meteonovosti.ru /
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