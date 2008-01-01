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Холода ворвались на юг Западной Сибири

ИА "Метеоновости" / 10:46 Суббота, 26 декабря



Большим холодным языком протянулся антициклон от Диксона до Семипалатинска. Ультаполярный заток холода на высоте принес на огромную территории России серьезные холода. Под натиском холода не устояла и Западная Сибирь. Предстоящие дни обещают быть самыми морозными за 2020 год Ночью -42..-47 градусов, местами по югу -32..-37. Днем -30..-35, местами по югу региона -21..-26 градусов.



Такая погода способствует образованию в утренние часы изморози и морозных туманов. Температурная инверсия приводит к накоплению вредных примесей в нижних слоях атмосферы.



Но с 29 декабря, ультраполярные потоки сменятся на широтные, а потом и на юго-западные. Антициклон постепенно будет смещаться на восток, сильный мороз постепенно отступит. / meteonovosti.ru /



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