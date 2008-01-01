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Новости погоды


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Рекордное тепло осталось только в Румынии


ИА "Метеоновости" / 11:46 Суббота, 26 декабря

  Накануне католического Рождества в странах центральной Европы было очень, а местами и рекордно тепло. Но 25 декабря от прежнего тепла во Франции и Германии не осталось и следа, ночью 26 минимальная температура воздуха стала отрицательной, местами на юге Германии выпал снег. А рекордное тепло осталось островками в Румынии. В Констанце 25 декабря был установлен новый рекорд максимальной температуры, воздух прогрелся до +16,1 градуса, против рекорда 2010 года с температурой +15,9 градуса.

В ближайшие дни небольшой снежок в странах Европы еще сохранится, а тепла ждать не приходится. / meteonovosti.ru /
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