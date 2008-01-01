|
|
|
Новости погоды
Рекордное тепло осталось только в Румынии
ИА "Метеоновости" / 11:46 Суббота, 26 декабря
Накануне католического Рождества в странах центральной Европы было очень, а местами и рекордно тепло. Но 25 декабря от прежнего тепла во Франции и Германии не осталось и следа, ночью 26 минимальная температура воздуха стала отрицательной, местами на юге Германии выпал снег. А рекордное тепло осталось островками в Румынии. В Констанце 25 декабря был установлен новый рекорд максимальной температуры, воздух прогрелся до +16,1 градуса, против рекорда 2010 года с температурой +15,9 градуса.
В ближайшие дни небольшой снежок в странах Европы еще сохранится, а тепла ждать не приходится. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.