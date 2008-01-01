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Метели на дальневосточных островах сменятся морозами
ИА "Метеоновости" / 11:49 Суббота, 26 декабря
25 декабря обширный и глубокий циклон атаковал юг Камчатского края, обрушившись на него сильными снегопадами, выпало до 23 мм осадков, ветер усиливался в порывах до штормового, 25м/с, кружила метель.
Этот же циклон задел и Сахалинскую область, на острове Монерон прошел сильный снег количеством 16 мм. Сильные осадки в виде снега, до 12 мм, наблюдались на юге Курильской гряды, при ветре до 22 м/с, кружила метель
В воскресный день, циклон отойдет в открытый океан, и осадки постепенно сойдут на нет, лишь на Курильских островах еще будут продолжаться снегопады и метели при ветре до22 м/с. В тылу атмосферного вихря в долинах севера и центра ударит мороз до -40 градусов. / meteonovosti.ru /
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