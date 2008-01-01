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Новости погоды


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Тропический шторм "CHALANE" атакует Мадагаскар


ИА "Метеоновости" / 12:25 Суббота, 26 декабря

  В Южном полушарии продолжается сезон тропических циклонов. Уроженец юго-запада Индийского океана "CHALANE" начал путь в качестве тропической депрессии, 24 декабря он достиг стадии шторма к востоку от Мадагаскара и стал третьим именованным штормом сезона. Максимальная скорость ветра вблизи центра составляла 65 км/час с порывами до 85 км/час.

Начиная с субботы, в прибрежных районах Мадагаскара ожидаются сильные дожди, которые могут привести к наводнениям, оползням и повреждению имущества.

По прогнозам местных специалистов, "CHALANE" выйдет на Мадагаскар в предстоящее воскресенье, 27 декабря. Затем, 28 декабря в конце дня, он появится над Мозамбикским проливом и двинется в сторону Мозамбика. Национальный институт метеорологии Мозамбика прогнозирует, что шторм может достигнуть побережья 30 декабря, под ударом окажутся провинции Нампула, Замбезия и Софала. Власти Мадагаскара, Мозамбика, Малави и Зимбабве начали подготовку к стихийному бедствию.

После выхода на сушу "CHALANE" направится в сторону Зимбабве, на пути шторма окажется район Чиманимани. / meteonovosti.ru /
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