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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:28 Воскресенье, 27 декабря



Тыловая часть циклона определит погоду в Москве и Подмосковье в последнее воскресенье уходящего года. Атмосферное давление повысится и в середине дня составит 754 мм рт ст. При облачной погоде с прояснениями существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в первой половине дня в Москве -5..-3, по области -8..-3 градуса, с понижением к вечеру в Москве до -9, по области до -12 градусов. Ветер западный 3-8 м/с. Относительная влажность воздуха около 80%.



В Москве и области ожидается умеренно морозная погода на фоне повышения атмосферного давления. Кислородный режим благоприятный. По медицинской оценке это погодные условия спастического типа, которые могут стать причиной появления метеопатических реакций. Чаще всего симптомы обострения и ухудшения самочувствия отмечают метеозависимые люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. За счет усиления спазма сосудов у них появляются сильные головные боли, боли в области сердца, резко может повыситься артериальное давление, иногда это сопровождается сосудистым кризом, возможны всплески эмоциональных и вегетативных расстройств. Необходимо во время принимать назначенные врачом препараты, снижающие проявления основного заболевания, не терпеть сильные боли, постараться купировать медикаментами или домашними методами. Особенно следует соблюдать меры предосторожности при выходе из тепла на мороз, что также может спровоцировать приступ стенокардии или бронхоспазма. / meteonovosti.ru /



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