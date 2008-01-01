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Из архива московской погоды
ИА "Метеоновости" / 09:44 Воскресенье, 27 декабря
После повышения температуры, погода вновь берет курс на морозы. Сегодня в Москве -3..-5, но уже к вечеру температура понизится до -9 градусов.
Но до настоящих морозов, как это было в 1907 году, не дойдет, тогда воздух остыл до -35.4 градуса. О тепле вопрос и вовсе не стоит, поэтому абсолютный максимум для 27 декабря останется за 2011 годом со значением 5.8 градуса.
В прошлом, 2019 году, было относительно тепло: ночью -0.9, днем -0.2 градуса. Прошли осадки, за сутки впало 4 мм. / meteonovosti.ru /
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