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Новости погоды


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На Прикаспийскую низьменность с туманами пришло потепление


ИА "Метеоновости" / 11:00 Воскресенье, 27 декабря

  На северной периферии антициклона, давно занимающего господствующее положении в регионах Прикаспийской низменности, из-за натиска атмосферных фронтов атлантического циклона стало весьма неспокойно. Сначала фронтальные туманы, окутали регион, несмотря на усилившиеся порывы ветра: в Калмыкии в поселках Юста, Утта, Комсомольский при ветре до 14 м/с видимость в минувшую ночь ухудшалась до 500 метров, в административном центре Лагань при порывах до 12 м/с видимость ухудшилась до 200 м, до 500 м ухудшалась видимость и в Астрахани и в дагестанском Терекли-Мектеб.

Одновременно, пришло и заметное потепление. В Астраханской области всю прошедшую неделю температура воздуха отставала от средних показателей на 2-4 градуса, но с выходных она вернется к декабрьским нормам, и в течение суток будет варьировать от -4 до +2 градусов. Рубеж противоборства двух атмосферных центров сместиться на север, но ветер в порывах еще местами будет достигать 7-12 м/с. При переменной облачности, осадков не прогнозируется и последний месяц уходящего года останется в истории метеонаблюдений весьма скудным на влагу. К воскресенью, 27 декабря, в столице Калмыкии Элисте выпало лишь 29% от нормы (8 мм), а Астрахань и во все пополнила копилку влаги только на 3% (0.4 мм). / meteonovosti.ru /
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