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Новости погоды
В Крыму на Новый год тепло и солнечно
ИА "Метеоновости" / 11:23 Воскресенье, 27 декабря
Погода последней недели уходящего года преподнесет крымчанам новогодний подарок. Благоприятствовать этому будут атмосферные ветра, которые принесут теплую и ясную погоду с южных оконечностей Африки. Начиная с понедельника, 28 декабря, температура воздуха начнет повышаться, и к середине недели уже будет опережать норму на 6-8 градусов.
В новогоднюю ночь по предварительным прогнозам синоптиков на всем Крымском полуострове при повышенном фоне атмосферного давления температура воздуха прогнозируется +8..+12 градусов, а первый день Нового года продолжит баловать теплом до +14 градусов / meteonovosti.ru /
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