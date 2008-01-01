

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Крыму на Новый год тепло и солнечно

ИА "Метеоновости" / 11:23 Воскресенье, 27 декабря



Погода последней недели уходящего года преподнесет крымчанам новогодний подарок. Благоприятствовать этому будут атмосферные ветра, которые принесут теплую и ясную погоду с южных оконечностей Африки. Начиная с понедельника, 28 декабря, температура воздуха начнет повышаться, и к середине недели уже будет опережать норму на 6-8 градусов.



В новогоднюю ночь по предварительным прогнозам синоптиков на всем Крымском полуострове при повышенном фоне атмосферного давления температура воздуха прогнозируется +8..+12 градусов, а первый день Нового года продолжит баловать теплом до +14 градусов / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



