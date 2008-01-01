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Морозы на неделю оставили Полюс холода без своего внимания
ИА "Метеоновости" / 12:05 Воскресенье, 27 декабря
Уходящий год не перестает удивлять жителей России погодными аномалиями. Вот и полюс холода Верхоянск отличился очередными сюрпризами. Традиционно в декабре здесь господствует морозная погода, без осадков, количество которых не превышает 8 мм. Азиатский антициклон господствует здесь все зимние месяцы и декабрьская температура воздуха в среднем составляет -43 градуса.
Корректив в погоду внес тихоокеанский циклон, активно пытающийся вытеснить мощный центр высокого давления на запад. Благодаря его усилиям, начиная с пятницы, на город выпало около 70% месячной нормы осадков (6.0 мм). В минувшую субботу, 26 декабря в Верхоянске выпало 2 мм осадков, последний раз такая ситуация наблюдалась 16 лет назад, в 2004 году. Температура воздуха при этом превысила климатическую норму на 12 единиц и достигла максимальной отметки в -31,3 градуса.
До вторника, 29 декабря, снег продолжит здесь формировать свои рекордные запасы: атмосферный фронт окклюзия, задержится на восточной периферии гребня, охватив своим влиянием и центральные районы Красноярского края. Так в Енисейске за прошедшие двое суток выпало более 5 мм осадков, что так же является далеко не нормой, последний раз такой снежной последняя неделя декабря была в далеком 1911 году.
С 30 декабря морозы вернутся на полюс холода и новогодние праздники Верхоянск встретит с 50-ти градусными морозами. / meteonovosti.ru /
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