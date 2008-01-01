Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
27 декабря 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Морозы на неделю оставили Полюс холода без своего внимания


ИА "Метеоновости" / 12:05 Воскресенье, 27 декабря

  Уходящий год не перестает удивлять жителей России погодными аномалиями. Вот и полюс холода Верхоянск отличился очередными сюрпризами. Традиционно в декабре здесь господствует морозная погода, без осадков, количество которых не превышает 8 мм. Азиатский антициклон господствует здесь все зимние месяцы и декабрьская температура воздуха в среднем составляет -43 градуса.

Корректив в погоду внес тихоокеанский циклон, активно пытающийся вытеснить мощный центр высокого давления на запад. Благодаря его усилиям, начиная с пятницы, на город выпало около 70% месячной нормы осадков (6.0 мм). В минувшую субботу, 26 декабря в Верхоянске выпало 2 мм осадков, последний раз такая ситуация наблюдалась 16 лет назад, в 2004 году. Температура воздуха при этом превысила климатическую норму на 12 единиц и достигла максимальной отметки в -31,3 градуса.

До вторника, 29 декабря, снег продолжит здесь формировать свои рекордные запасы: атмосферный фронт окклюзия, задержится на восточной периферии гребня, охватив своим влиянием и центральные районы Красноярского края. Так в Енисейске за прошедшие двое суток выпало более 5 мм осадков, что так же является далеко не нормой, последний раз такой снежной последняя неделя декабря была в далеком 1911 году.

С 30 декабря морозы вернутся на полюс холода и новогодние праздники Верхоянск встретит с 50-ти градусными морозами. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
-6
Пн.
28 дек.
-10
Вт.
29 дек.
-6
Ср.
30 дек.
+1
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Ричардс-Бей		 -55
Оймякон

некомфортное место: Мусала, Боровец
комфортное место: Майменсингх

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100