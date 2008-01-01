Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
27 декабря 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Мощный циклон продолжает бушевать на Британских островах.


ИА "Метеоновости" / 12:48 Воскресенье, 27 декабря

  Не спокойная Атлантика в декабре не перестает возмущаться своими все более мощными циклоническими вихрями. К воскресенью очередной циклон, с центром над акваторией Норвежского и Северного морей, продолжает штормить над Британскими островами.

Атмосферное давление в центре на сегодняшний день опустилось до 950 гПа, что даже ниже, чем в тропическом циклоне, где давление в среднем составляет 960-970 гПа.

Скорость ветра в Великобритании второй день в порывах достигает в среднем 20-25 м/с, а в отдельных районах его порывы достигали 30 м/с и даже 46 м/с.

В воскресенье, 27 декабря, циклон продолжит свое движение по воздушным потокам к берегам Северной Европы. В понедельник, 28 декабря его центр окажется над южным побережьем Англии, а затем ко вторнику, 30 декабря, он переместиться к западным берегам Скандинавского полуострова. Здесь дальнейшее движение вихря будет блокировано, усилиями не мене влиятельного антициклона.

Циклон начнет постепенно заполняться по вертикали, продолжая, однако, формировать сильные ветра в приземном слое умеренных широт европейской территории вплоть до последнего дня уходящего года. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
-6
Пн.
28 дек.
-10
Вт.
29 дек.
-6
Ср.
30 дек.
+1
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Ричардс-Бей		 -55
Оймякон

некомфортное место: Мусала, Боровец
комфортное место: Майменсингх

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100