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Мощный циклон продолжает бушевать на Британских островах.

ИА "Метеоновости" / 12:48 Воскресенье, 27 декабря



Не спокойная Атлантика в декабре не перестает возмущаться своими все более мощными циклоническими вихрями. К воскресенью очередной циклон, с центром над акваторией Норвежского и Северного морей, продолжает штормить над Британскими островами.



Атмосферное давление в центре на сегодняшний день опустилось до 950 гПа, что даже ниже, чем в тропическом циклоне, где давление в среднем составляет 960-970 гПа.



Скорость ветра в Великобритании второй день в порывах достигает в среднем 20-25 м/с, а в отдельных районах его порывы достигали 30 м/с и даже 46 м/с.



В воскресенье, 27 декабря, циклон продолжит свое движение по воздушным потокам к берегам Северной Европы. В понедельник, 28 декабря его центр окажется над южным побережьем Англии, а затем ко вторнику, 30 декабря, он переместиться к западным берегам Скандинавского полуострова. Здесь дальнейшее движение вихря будет блокировано, усилиями не мене влиятельного антициклона.



Циклон начнет постепенно заполняться по вертикали, продолжая, однако, формировать сильные ветра в приземном слое умеренных широт европейской территории вплоть до последнего дня уходящего года. / meteonovosti.ru /



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