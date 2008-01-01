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Новости погоды


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К востоку от Урала морозы крепчают до рекордных


ИА "Метеоновости" / 13:39 Воскресенье, 27 декабря

  Морозы сковали в плен большую часть восточной территории России. Рекордными минувшие сутки, 26 декабря, стали для Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов: в Надыме температура воздуха опустилась до -46,8 градусов, а в сельском Угуте до -45.1 градуса. В республике Коми минимальные экстремумы бьет Воркута: температура воздуха в ночь с субботы на воскресенье понизилась до -37.6 градусов. До сих пор самым морозным днем 26 декабря для этих регионов оставалось в далеком 1958 году, теперь в метеорологическую летопись внесены новые рекорды.

С началом новой недели погода внесет небольшие коррективы. Циклонический вихрь, смещаясь на восток с центральных областей России, в понедельник, 28 декабря, доберется до Тюменской области. Влияние его скажется вплоть до северных границ Ямало-Ненецкого АО: температура воздуха повысится на 8-10 градусов, усилившийся в порывах ветер до 10-15 м/с принесет с собой снег и метель.

На северо-западе Коми с началом новой недели температурный фон повысится незначительно. Существенных перемен в погоде здесь стоит ждать лишь 31 декабря: в Воркуте лишь в новогоднюю ночь начнется снег и с южным ветром температура воздуха повысится до -25...-21 градусов. / meteonovosti.ru /
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