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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:13 Понедельник, 28 декабря

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием антициклона. При переменной облачности существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве -8..-6, по области -8..-3 градуса. Ветер южный 2-7 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 761 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 70%.

В Москве и области новая неделя начнется с усиления морозов и роста атмосферного давления, содержание кислорода в приземном слое воздуха в пределах климатических значений. Зимой перепады температуры, особенно при выходе из тепла на мороз, сосуды не успевают приспособиться к резким перепадам температуры. Поэтому у людей, склонных к спастическим реакциям, страдающих частыми приступами мигрени, с вегето-сосудистой дистонией, перенесших сосудистые нарушения, гипертоников и гипотоников могут усиливаться симптомы ухудшения самочувствия. Очень часто при такой смене температуры зимой может стать причиной приступов бронхоспазма у детей. / meteonovosti.ru /
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