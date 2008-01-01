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Ночь 28 декабря не стала самой морозной в Москве

ИА "Метеоновости" / 08:57 Понедельник, 28 декабря



В полдень 27 декабря небо в столичном регионе очистилось от облаков, температура воздуха приблизилась к отметке -5 градусов, а затем стала понижаться. Все обещало усиление морозов к ночи. Но небо закрыли полупрозрачные облака, и мороз оказался не сильным.



Минимальная температура воздуха на ВДНХ составила -8,7 градуса. Самым холодным по области оказался Серпухов, с минимальной температурой -12,7 градуса.



Таким образом, самой холодной ночью текущей зимы в Москве остается ночь 12 декабря с температурой на ВДНХ -12,6 градуса, а по Подмосковью ночь 10 декабря с температурой в Истре -16,9 градуса / meteonovosti.ru /



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