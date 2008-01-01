Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
28 декабря 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Ночь 28 декабря не стала самой морозной в Москве


ИА "Метеоновости" / 08:57 Понедельник, 28 декабря

  В полдень 27 декабря небо в столичном регионе очистилось от облаков, температура воздуха приблизилась к отметке -5 градусов, а затем стала понижаться. Все обещало усиление морозов к ночи. Но небо закрыли полупрозрачные облака, и мороз оказался не сильным.

Минимальная температура воздуха на ВДНХ составила -8,7 градуса. Самым холодным по области оказался Серпухов, с минимальной температурой -12,7 градуса.

Таким образом, самой холодной ночью текущей зимы в Москве остается ночь 12 декабря с температурой на ВДНХ -12,6 градуса, а по Подмосковью ночь 10 декабря с температурой в Истре -16,9 градуса / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
-7
Пн.
28 дек.
-10
Вт.
29 дек.
-6
Ср.
30 дек.
+1
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+34
Накхонсаван		 -55
Оймякон

некомфортное место: Мургаш
комфортное место: Каджурахо

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100