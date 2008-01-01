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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 10:35 Понедельник, 28 декабря

  28 декабря в летописи московской погоды на сегодняшний день является рекордсменом по минимальным значениям месяца: температура воздуха со значением -38.8 градусов, зафиксированная на заре метеонаблюдений в 1892 году является до сих пор не побитым экстремумом декабря. А вот самая высокая температура для этого дня держится с 2011 года, когда в дневные часы она повысилась до +5.7 градусов. Московские сугробы к концу декабря в среднем достигают 17 см, на сегодняшний день эта планка в столице так и не взята, пока москвичи довольствуются высотой в 14 см. Но и это довольно приятный показатель, ведь в 2019 году к этой дате на сугробы не было и намека, и среднесуточная температура составила всего лишь -1.5 градусов. / meteonovosti.ru /
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местное
-7
Пн.
28 дек.
-10
Вт.
29 дек.
-6
Ср.
30 дек.
+1
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+34
Накхонсаван		 -55
Оймякон

некомфортное место: Мургаш
комфортное место: Каджурахо

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