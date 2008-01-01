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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:35 Понедельник, 28 декабря



28 декабря в летописи московской погоды на сегодняшний день является рекордсменом по минимальным значениям месяца: температура воздуха со значением -38.8 градусов, зафиксированная на заре метеонаблюдений в 1892 году является до сих пор не побитым экстремумом декабря. А вот самая высокая температура для этого дня держится с 2011 года, когда в дневные часы она повысилась до +5.7 градусов. Московские сугробы к концу декабря в среднем достигают 17 см, на сегодняшний день эта планка в столице так и не взята, пока москвичи довольствуются высотой в 14 см. Но и это довольно приятный показатель, ведь в 2019 году к этой дате на сугробы не было и намека, и среднесуточная температура составила всего лишь -1.5 градусов. / meteonovosti.ru /



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