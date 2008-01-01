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Петербуржцам на Новый год понадобятся зонтики?

ИА "Метеоновости" / 10:36 Понедельник, 28 декабря



Полуторанедельная оттепель в Санкт-Петербурге завершилась снегопадами, в выходные подморозило до -5. В прошедшее воскресенье, 27 декабря, город украшал слой снега высотой 14 см - это рекорд для завершающегося декабря. Можно отметить, что первый зимний месяц чаще держал Северную столицу в "черном теле", чем в белоснежных нарядах.



К сожалению, развитие атмосферных процессов в предпраздничные дни не поддержит тренд на классическую зимнюю погоду. В начале наступившей недели заглянувшая на берега Невы зима будет слабо сопротивляться - ночью -4..-7, днем ожидается слабый "минус". Но уже к середине недели повысится до значений около нуля. Пройдут осадки в виде мороси и мокрого снега, 29 декабря возможен слабый гололед, при умеренном ветре южной четверти местами возможна слабая метель.



Тем временем, на Европу распространится североатлантический циклон, получивший имя Hermine. На Новый год он принесет в Санкт-Петербург осадки - мокрый снег, снег с дождем, дождь. Так что не исключено, что полезным аксессуаром в новогоднюю ночь или в первый день наступившего года окажется зонтик. Температура повысится до +1..+3 и превысит норму градусов на шесть-семь. / meteonovosti.ru /



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