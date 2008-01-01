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Новости погоды


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В Западной Сибири морозы за сорок градусов


ИА "Метеоновости" / 10:37 Понедельник, 28 декабря

  Еще совсем недавно, а именно: в конце второй декады декабря, морозы на юге Сибири были совсем небольшие. В ночные часы температура в Кемеровской, Новосибирской областях и на Алтае едва достигала -10 градусов. Уже в конце прошедшей недели похолодало до -20, а в выходные дни минимальная температура уверенно преодолела сорокаградусный рубеж.

В ряде городов температура установила новые рекорды суточного минимума. В Барнауле в ночь на воскресенье морозы усилились до -41.7 градуса, подобных температур не наблюдалось на Алтае с 1920 года. В Кемерово в это время столбики термометров достигли -42 градусов, что на 0.7 градуса ниже рекорда, удерживающегося с 1955 года. В ночь на понедельник - еше один суточный рекорд: температура в Кемерово понизилась до -45.4 градуса, оставив предыдущий рекорд, -43.6, в 1958 году. Абсолютный рекорд декабря в Кемерово удерживается с 1966 года и составляет -48.4.

Рекордных значений 27 декабря температура достигла и в других городах Западной Сибири. Среди них Новокузнецк, -42.8, и Бийск, -47.4 градуса. Днем в выходные дни было около -30 градусов.

Средняя суточная температура оказалась ниже нормы на 25-27 градусов!

Сильные морозы установил в Сибири обширный антициклон. В воскресенье его центр находился над Красноярском. К 31 декабря морозы на юге Западной Сибири ослабеют, температура повысится до нормы, но ненадолго. Уже в первых числах января они вернутся. / meteonovosti.ru /
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