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На востоке России задувают сильные ветра

ИА "Метеоновости" / 11:25 Понедельник, 28 декабря



Сибирский антициклон распространил свое влияние на восток вплоть до Охотского моря, преградив путь циклоническим вихрям. Им остается бороздить тихоокеанские просторы. На крайнем востоке России погоду определяет их тыловая часть. Существенных осадков не отмечается, но из-за больших барических градиентов, погода ветреная.



В воскресенье и ночь на понедельник при ветре до 22 м/с в Камчатском крае бушевала метель. До таких же скоростей разгонялся ветер и на севере Курильской гряды. На востоке Чукотского автономного округа ветер был еще сильнее, порывы достигали 28м/с.



Сильные ветра и метели сохранятся на востоке Дальневосточного округа и в ближайшие дни. При этом Чукотский а.о. и Камчатка остаются островками теплой погоды на Дальнем Востоке. Температура воздуха в выходные дни была и до конца месяца будет выше нормы на 1-4 градуса. / meteonovosti.ru /



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