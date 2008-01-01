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Новый Год в Приморье начнется с аномальных холодов

ИА "Метеоновости" / 11:27 Понедельник, 28 декабря



Сибирский антициклон расширяет свои владения. Уже в понедельник его влияние распространится до юго-востока Дальневосточного федерального округа. Арктический воздух достигнет Приморья. Уже в ночь на вторник ночные морозы усилятся в крае до -20, на побережье до -17 градусов. Днем 12..15 градусов мороза. До конца года существенных осадков не ожидается, сохранится сильный северный ветер, а морозы усилятся. В континентальных районах температура понизится до -30 градусов, на побережье приблизится к -20 градусам. Аномально холодная погода сохранится и в начале года. При такой синоптической ситуации на акватории Японского моря и Татарского пролива может наблюдаться такое опасное для морских судов явление как быстрое обледенение.



В связи с усилением морозов синоптики распространили штормовое предупреждение об опасном явлении. "Аномально холодная погода ≈ это когда в период с октября по март в течение не менее 5 суток значения среднесуточных температур воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более". / meteonovosti.ru /



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