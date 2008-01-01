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Новости погоды
Оймякон в лидерах по морозу
ИА "Метеоновости" / 11:57 Понедельник, 28 декабря
Сильные морозы ниже -50 градусов более недели господствуют в Якутии. 27 декабря в Оймяконе минимальная температура воздуха понизилась до - 56,8 градуса. Это конечно не рекорд, но близко. Рекорд остался в 1977 году с температурой -61,0 градуса.
И до конца года погода не намерена теплеть.По вине малооблачного арктического антициклона температура воздуха останется градуса на 3-4 ниже нормы, ночью будут трещать пятидесятиградусные морозы.
Следует заметить, что самые сильные морозы в конце года в Оймяконе наблюдались в 1950 году, -62,4 градуса. / meteonovosti.ru /
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