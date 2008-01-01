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Перед Новым Годом в Москве - от морозов к оттепели

ИА "Метеоновости" / 12:24 Понедельник, 28 декабря



погоды. С усилением влияния антициклона морозы в Москве крепчали до -10..-13 градусов, что для москвичей стало уже редкостью. Но Атлантика с упорным постоянством пыталась оттеснить антициклон из центра России. И когда ей это удавалось, морозы ослабевали до оттепелей.



Противостояние антициклона и циклонических вихрей продолжится и в канун Нового Года. В начале последней недели года отрог сибирского антициклона протянулся на Русскую равнину. Атмосферное давление начало расти, а температура понижаться. В Москве в ночь на понедельник она немного не дотянула до -9 градусов. В Подмосковье было на 2-3 градуса холоднее.



Морозная погода сохранится и во вторник, 29 декабря. Под утро морозы усилятся в столице до -6..-8, по области до -11, а на востоке Подмосковья местами до -15 градусов. Днем морозы небольшие: в Москве -4..-6, в Подмосковье от -2 до -7 градусов, но дискомфорт в погоде усилит сильный ветер, его порывы могут достигать 12-17 м/с.



В среду антициклон с московской земли начнет вытеснять глубокий циклонический вихрь. Центр циклона будет кружить над югом Скандинавского полуострова, а к центру России потянутся атмосферные фронты с ним связанные. В ночь на среду столичный регион окажется во власти теплого атмосферного фронта. Время от времени будет приниматься снег, днем он ожидается небольшим и пройдет лишь в отдельных районах. Морозы сникнут, но температура останется отрицательной: ночью от -2 до -7, днем от 0 до -5 градусов. Ветер юго-восточный 6-11 м/с.



В последний день года погоду в Москве и области будет определять уже теплый сектор циклона. С южными ветрами продолжит поступать теплый воздух, что скажется дальнейшим повышением температуры. В ночь на 31 декабря в Москве от 0 до -2, в Подмосковье до -5 градусов, днем в Москве потеплеет до 0..+2, в Подмосковье от -3 на востоке до +2 на западе. Местами пройдут небольшие осадки. Ветер южный 3-8 м/с.



В Новогоднюю ночь погода ожидается облачной, местами с небольшими осадками и температурой близкой к нулю, от -3 до +2 градусов. Не изменится погода и в первый день года, 1 января.



В последующие дни, 2 и 3 января, станет на пару градусов прохладнее, а осадки будет идти в основном в виде небольшого снега. / meteonovosti.ru /



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