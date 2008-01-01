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Новости погоды


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Морозы на Европейском севере пойдут на убыль


ИА "Метеоновости" / 13:45 Понедельник, 28 декабря

  Почти весь декабрь в северных районах европейской территории удерживалась не по сезону теплая погода. Температура воздуха в отдельные дни превышала норму на 10-11 градусов. Похолодание пришло к северным народам в минувшие выходные дни. В Архангельской области морозы усилились в ночь на воскресенье до -30 градусов, да и днем температура уверенно преодолевала отметку в -20 градусов.

Сильные морозы в Архангельской области, Ненецком автономном округе и Республике Коми сохранялись и в ночь на понедельник. Минимальная температура достигала на юге Коми -32 градуса. А ее среднесуточное значение оказалась ниже нормы на 12-16 градусов. Сильные морозы сопровождались усилением ветра (в Ненецком а.о. до 29м/с) и метелями.

Но долго морозы не задержатся. Под натиском атлантического тепла они начнут быстро ослабевать и уже в канун Нового Года и в первые дни 2021 года в ночные часы морозы ослабеют до -11..-16, днем температура от -7 до -12 градусов. / meteonovosti.ru /
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